Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جاءت لتجسّد التقاء التاريخ بالحاضر

دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٦ مساءً
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
المواطن - واس

اختُتم أمس برنامج قافلة دروب القوافل العاشرة على درب زبيدة 2026، ضمن نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، في فعالية ثقافية تاريخية استثنائية هدفت إلى إحياء أحد أعظم المسارات الحضارية في الجزيرة العربية، وإبراز عمقه التاريخي بوصفه شريانًا للحج والتجارة سلكته القوافل عبر قرون متعاقبة.

التقاء التاريخ بالحاضر

وجاءت لتجسّد التقاء التاريخ بالحاضر، من خلال دمج مسارات الإرث الثقافي بالنشاط البدني، وتعزيز رسالة الرياضة والثقافة في المجتمع، إلى جانب المحافظة على الأصول التاريخية والمعالم المرتبطة بدرب زبيدة، الذي ظل شاهدًا على حركة الإنسان والعمران والتبادل الحضاري في قلب الصحراء.

وشهدت القافلة تنوعًا لافتًا في أنماط المشاركة، حيث توزّع المشاركون بين المشي على الأقدام، وركوب الخيل والإبل، وركوب الدراجات، إضافة إلى عروض الطيران الشراعي التي حلّقت في سماء المسار التاريخي، في مشهد أعاد إحياء صورة القوافل القديمة بروح معاصرة.

وامتدّت رحلة القافلة لمسافة تقارب (100) كيلومتر، على مدى أربعة أيام، تخللتها محطات استراحة وتوقف ثقافي، شملت مواقع تاريخية بارزة على درب زبيدة، من بينها: جال الضبيب، وشامة كبد، وزرود، والمهينية، والأجفر، في تظاهرة ثقافية جسّدت أصالة المكان وثراء ذاكرته.

وشارك فيها أكثر من (250) مغامرًا يمثلون (18) دولة، في تجربة عالمية امتزجت فيها أصالة الماضي بروح الاكتشاف والمغامرة، وقدّمت نموذجًا حيًّا لإعادة اكتشاف إرث المملكة العريق بلمسة دولية تعكس مكانته التاريخية والثقافية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد