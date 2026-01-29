دريمي تكنولوجي وشركة محمد عمر العيسائي للإلكترونيات تعلنان شراكة استراتيجية لإطلاق منظومة متكاملة للمنزل الذكي في السعودية

في أمسية استثنائية بالرياض، أعلنت دريمي تكنولوجي دخولها الرسمي إلى السوق السعودي عبر شراكة استراتيجية مع شركة محمد عمر العيسائي للإلكترونيات المحدودة؛ في خطوة تهدف إلى تقديم دريمي بوصفها منظومة متكاملة للمنزل الذكي في المملكة، تشمل حلول التنظيف الذكية والأجهزة المنزلية الرئيسية، ضمن رؤية طويلة المدى لبناء حضور مستدام وخدمة موثوقة تُلبي تطلعات المستهلك السعودي.

وقال السيد يوهانس مولر، المدير الإقليمي لدريمي في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ «تمثل المملكة العربية السعودية سوقًا محوريًا في مرحلة نموّنا القادمة، وهذا الإطلاق هو التزام طويل الأمد. ومن خلال شراكتنا مع شركة محمد عمر العيسائي للإلكترونيات، نقدم منظومة دريمي المتكاملة التي تدعم أسلوب حياة أكثر ذكاءً؛ مدعومة بهندسة متقدمة وأتمتة ذكية وجاهزية خدمية ترتقي لتوقعات الأسر السعودية».

من جهته، قال السيد طلال خان، مدير علامة دريمي لدى شركة محمد عمر العيسائي للإلكترونيات؛ «نفخر بالشراكة مع دريمي لتسريع وصول حلول المنزل الذكي الراقية إلى المستهلك السعودي. فمنذ عام 1998، تعمل شركة محمد عمر العيسائي للإلكترونيات على خدمة السوق السعودي وتمثيل علامات عالمية رائدة، مستندة إلى حضور قوي عبر شبكة بيع وطنية وقنوات تجارة إلكترونية فعّالة، من بينها موقع aec-ksa.com. هذه الشراكة تجمع ابتكار دريمي مع خبرة الشركة في التوطين والتوزيع وخدمات ما بعد البيع».

وشهدت فعالية الإطلاق حضور نخبة من كبار الشخصيات، وشركاء التجزئة، ووسائل الإعلام، والمؤثرين؛ بما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بتحول المنازل الذكية في المملكة. كما أكدت الشركتان أن اتفاقية الشراكة وُقّعت في الصين عام 2024، ما مهّد لإطلاق اليوم وخطة الانتشار التدريجي في السوق السعودي.

وخلال الحدث، استعرضت دريمي مجموعة من أبرز منتجاتها، وفي مقدمتها مكنسة الروبوت دريمي إكس 50 (Dreame X50) ؛ بوصفها جهازًا رائدًا ضمن فئة أجهزة التنظيف الذكية، صُمم للمنازل العصرية ويقدم تجربة تنظيف تعتمد على الأتمتة الذكية. كما قدمت دريمي خارطة طريق منظومتها الأوسع التي تعكس طموحها للتوسع مستقبلًا عبر فئات متعددة ضمن المنزل الذكي، بما يواكب تسارع تبنّي الأجهزة الذكية وأنماط الحياة المدفوعة بالتقنية في المملكة.

وتتوفر منتجات دريمي الآن في السعودية عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، بما في ذلك أمازون ونون؛ فيما تتواصل جهود تطوير القنوات وزيادة نقاط التوفر بالتعاون مع شركة محمد عمر العيسائي للإلكترونيات. ومع توسع العلامة، سيتركز العمل على تعزيز تجربة خدمة يمكن الاعتماد عليها وبنية دعم عملاء تمنح المستهلك ثقة ممتدة من لحظة الشراء وحتى الاستخدام طويل الأمد.

ومع تقدم المملكة في مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني التقنية والابتكار لتحسين جودة الحياة، تتطلع دريمي وشركة محمد عمر العيسائي للإلكترونيات إلى الإسهام في هذا المسار من خلال تقديم منظومة منزل ذكي متكاملة؛ عملية وراقية ومصممة للمستهلك السعودي؛ من أداء المنتج إلى موثوقية الخدمة.