دعم سعودي تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال لـ اليمن

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأربعاء، عن تقديم دعم سعودي تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي لـ اليمن.
وأوضح البرنامج، في بيان له عبر موقع الرسمي في منصة إكس: “امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق؛ وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وبمتابعة وحرص من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع؛ يعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تدشين حزمة من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية”.
وتابع البيان، أن الدعم السعودي، يضم 28 مشروعاً ومبادرة تنموية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في كافة القطاعات الأساسية والحيوية؛ للمساهمة في تعزيز الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
