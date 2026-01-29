Icon

دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لنقله 4 مخالفين

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٦ مساءً
دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لنقله 4 مخالفين
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وأوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيل المخالفون لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

