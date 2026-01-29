دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لنقله 4 مخالفين

“الشؤون الدينية” تطلق الخطة التشغيلية لرمضان 1447هـ القبض على شخص تشاجر مع امرأتين في مكان عام بعسير الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أجهزة كاشف تسرب الغاز بالمنازل مقتل 500 فلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة “سدايا” تطلق النسخة الثانية من الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية البيانات والذكاء الاصطناعي ضبط 6 إثيوبيين لتهريبهم 31 كجم حشيش و22,500 قرص مخدر بعسر ضبط مواطن لعرضه كائنات فطرية دون ترخيص للبيع بعسير السعودية تُشارك في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وأوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيل المخالفون لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.