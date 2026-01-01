دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها والدرعية يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة

اختُتمت اليوم، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، التي شهدت استمرار أبها في صدارة الترتيب، ومواصلة الدرعية مطاردته، إلى جانب فوز العروبة في ديربي الجوف، وذلك قبل القمة المنتظرة بين المتصدر ووصيفه في الجولة المقبلة.

وحافظ فريق أبها على صدارته لجدول الترتيب عقب تحقيقه فوزًا ثمينًا خارج أرضه على حساب الباطن، رافعًا رصيده إلى 33 نقطة، فيما بقي الباطن عند 4 نقاط في المركز السابع عشر مع مباراة مؤجلة، بينما عزز الدرعية موقعه في المركز الثاني بعد فوزه الكبير على ضيفه الجبيل بنتيجة 5 – 2، ليصل إلى 30 نقطة، في حين تجمد رصيد الجبيل عند نقطتين في المركز الثامن عشر وله مباراة مؤجلة.

وفي ديربي الجوف، تمكن العروبة من حسم المواجهة أمام ضيفه الجندل بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الدرعية، في حين توقف رصيد الجندل عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر، وتعادل العُلا مع ضيفه الأنوار بهدف لمثله، ليرفع العُلا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بينما وصل الأنوار إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما فرّط البكيرية في فرصة التقدم للمركز الرابع بتعادله خارج ملعبه مع جدة 1-1، ليبلغ رصيده 26 نقطة في المركز الخامس، مقابل 19 نقطة لجدة في المركز التاسع.

وفي واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة، حقق الفيصلي فوزًا لافتًا على ضيفه الرائد بنتيجة 5 – 3، ليتقدم إلى المركز السادس برصيد 23 نقطة مع مباراة مؤجلة، بينما بقي الرائد عند 20 نقطة في المركز الثامن.

وخسر الجبلين أمام مضيفه العدالة بنتيجة 2 – 1، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السابع، فيما رفع العدالة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، وحقق الوحدة فوزًا مهمًا خارج أرضه على العربي بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، بينما بقي العربي عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الطائي والزلفي، ليرفع الطائي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، والزلفي إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر.