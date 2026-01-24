المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
تغلّب فريق الاتفاق على مضيفه الخلود ( 2-1) في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة الـ(18) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).
وسجّل لفريق الاتفاق لاعبه خالد الغنام عند الدقيقتين (50),(83) فيما سجّل الخلود هدفه الوحيد عن طريق اللاعب راميرو إنريكي عند الدقيقة (16).
وبهذا الانتصار، رفع الاتفاق رصيده إلى (29) نقطة في المركز السادس مؤقتًا، فيما بقي الخلود على رصيده السابق (15) نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة.