دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ مساءً
دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف
المواطن - واس

تغلّب فريق الاتفاق على مضيفه الخلود ( 2-1) في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة الـ(18) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وسجّل لفريق الاتفاق لاعبه خالد الغنام عند الدقيقتين (50),(83) فيما سجّل الخلود هدفه الوحيد عن طريق اللاعب راميرو إنريكي عند الدقيقة (16).

وبهذا الانتصار، رفع الاتفاق رصيده إلى (29) نقطة في المركز السادس مؤقتًا، فيما بقي الخلود على رصيده السابق (15) نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة.

