دوري روشن.. الحزم يتغلّب على ضمك بهدفين مقابل هدف

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٣ مساءً
دوري روشن.. الحزم يتغلّب على ضمك بهدفين مقابل هدف
المواطن - واس

تغلّب فريق الحزم على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة الـ(18) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وسجّل لفريق الحزم اللاعب كيوين بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الـ(80)، وأضاف عبدالرحمن الدخيل الهدف الثاني عند الدقيقة الـ(87)، فيما سجّل فريق ضمك هدفه الوحيد عن طريق اللاعب عبدالقادر بدران عند الدقيقة الـ(49).

وبهذا الانتصار رفع الحزم رصيده إلى (20) نقطة في المركز الحادي عشر، فيما بقي فريق ضمك على رصيده السابق (11) نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة.

