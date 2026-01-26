دوري روشن.. الحزم يتغلّب على ضمك بهدفين مقابل هدف

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري
تغلّب فريق الحزم على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة الـ(18) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).
وسجّل لفريق الحزم اللاعب كيوين بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الـ(80)، وأضاف عبدالرحمن الدخيل الهدف الثاني عند الدقيقة الـ(87)، فيما سجّل فريق ضمك هدفه الوحيد عن طريق اللاعب عبدالقادر بدران عند الدقيقة الـ(49).
وبهذا الانتصار رفع الحزم رصيده إلى (20) نقطة في المركز الحادي عشر، فيما بقي فريق ضمك على رصيده السابق (11) نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة.