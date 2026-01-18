Icon

دوري روشن.. الهلال يتغلّب على نيوم بهدفين لهدف

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥١ مساءً
دوري روشن.. الهلال يتغلّب على نيوم بهدفين لهدف
المواطن - واس

تغلّب فريق الهلال على فريق نيوم بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.

وسجل نيوم أولًا عن طريق لاعبه محمد البريك، فيما سجل هدفي الهلال كل من اللاعب، حسان تمبكتي، وروبن نيفيز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى (41) نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد نيوم عند (20) نقطة في المركز العاشر.

