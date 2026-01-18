دوري روشن.. الهلال يتغلّب على نيوم بهدفين لهدف ضبط قائد مركبة ارتكب عدة مخالفات في الرياض وإحالته للهيئة المرورية 3 حالات تُمكن صاحب العمل من إنهاء العقد دون إشعار العمالة المنزلية شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان القادسية يفوز على الحزم بخماسية وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين
تغلّب فريق الهلال على فريق نيوم بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.
وسجل نيوم أولًا عن طريق لاعبه محمد البريك، فيما سجل هدفي الهلال كل من اللاعب، حسان تمبكتي، وروبن نيفيز.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى (41) نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد نيوم عند (20) نقطة في المركز العاشر.