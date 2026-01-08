دوري روشن.. الهلال يعزز صدارته بثلاثية نظيفة في شباك الحزم تكامل القابضة تعلن عن 19 وظيفة شاغرة للجنسين المرور: ضبط 1907 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة الهلال الأحمر بجدة ينقذ مقيمة سودانية بعد تعرضها لجلطة دماغية الجوازات: 5 تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره العراقي حرائق غابات تجتاح أستراليا والسلطات تحذر من ظروف كارثية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا
واصل فريق الهلال صدارته لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، عقب فوزه على ضيفه الحزم بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض، ضمن منافسات الجولة (14) من المسابقة.
وافتتح الهلال التسجيل عن طريق اللاعب سافيتش عند الدقيقة (29)، قبل أن يعزز زميله نيفيز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة (56)، واختتم اللاعب نونيز ثلاثية الهلال بهدف ثالث عند الدقيقة (90)، مؤكّدًا تفوق أصحاب الأرض وسيطرتهم على مجريات اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى (35) نقطة في صدارة جدول الترتيب، مواصلًا سلسلة نتائجه الإيجابية، في حين تجمد رصيد الحزم عند (13) نقطة في المركز الحادي عشر، مع سعيه لتحسين موقعه خلال الجولات المقبلة.
