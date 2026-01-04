ديوان المظالم يعلن فتح التقديم على التدريب التعاوني

أعلن ديوان المظالم فتح التقديم على التدريب التعاوني للفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد في المملكة عبر منصة خبير الرقمية.

وأفاد الديوان أن فترة التقديم ستكون من (4 يناير 2026م حتى 11 يناير 2026م)، على أن تبدأ فترة التدريب في (20 يناير 2026م)، إذ تتيح المنصة فرصة التدريب في محاكم ديوان المظالم وإداراته والمرافق التابعة له.

ويستهدف البرنامج التدريبي طلاب وطالبات الجامعات الحكومية من مختلف مناطق المملكة، ومعهد الإدارة العامة، في عددٍ من التخصصات تشمل (الموارد البشرية، إدارة مواد، السكرتارية، الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، برنامج دبلوم الدراسات القانونية، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، المحاسبة، الإدارة المالية، العلاقات العامة والإعلام).

ويسعى ديوان المظالم من خلال التدريب التعاوني للإسهام في رفع مهارات وخبرات المتدربين وتأهيل الممكن منها لتلبية احتياجات سوق العمل وتطلعاته، وذلك ضمن جهوده في تنمية الموارد البشرية في المملكة، والتزامه المستمر بتقديم مبادراته ومشاركاته المجتمعية.