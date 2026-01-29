Icon

ديوان المظالم ينجز أكثر من 5 ملايين إجراء قضائي خلال 2025م

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
ديوان المظالم ينجز أكثر من 5 ملايين إجراء قضائي خلال 2025م
المواطن - واس

حقق ديوان المظالم أرقامًا تشغيلية تعكس حجم العمل وكفاءة الأداء خلال عام 2025م، حيث بلغ إجمالي الإجراءات القضائية التي نفذها مركز إدارة العمليات القضائية 5,348,020 إجراءً قضائيًا، شملت قيد وإحالة الطلبات، وتسليم الأحكام، ومعالجة مختلف الإجراءات التشغيلية المرتبطة بسير العمل القضائي.

وأوضح التقرير أن المركز سجّل 359,370 عملية تواصل مع المستفيدين عبر قنوات ومنصات التواصل بديوان المظالم؛ بما يعكس فاعلية قنوات الاتصال ودورها في تعزيز تجربة المستفيد، وتيسير الوصول إلى الخدمات القضائية، ودعم التواصل المستمر مع مستفيدي القضاء الإداري.

ويعمل مركز إدارة العمليات القضائية بديوان المظالم ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على المتابعة المستمرة، وتحليل البيانات، وتكامل الإجراءات، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع الإنجاز، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدّمة، تأكيدًا أن كفاءة التشغيل تمثّل ركيزة أساسية في استدامة العدالة، وجودة التقاضي بمنظومة القضاء الإداري.

