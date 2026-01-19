رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق.

ورحّب معاليه في مستهل اللقاء بسفير جمهورية باكستان، منوّهًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وما تشهده من نمو وتطور متواصل في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب السفير أحمد فاروق عن شكره لمعالي رئيس مجلس الشورى على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم جهود الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.