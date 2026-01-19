مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة “روح السعودية” ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة
استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق.
ورحّب معاليه في مستهل اللقاء بسفير جمهورية باكستان، منوّهًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وما تشهده من نمو وتطور متواصل في شتى المجالات.
من جانبه، أعرب السفير أحمد فاروق عن شكره لمعالي رئيس مجلس الشورى على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم جهود الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.