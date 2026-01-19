Icon

مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر Icon النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم Icon صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 Icon ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة Icon الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس Icon الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل Icon ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال Icon الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة “روح السعودية” Icon ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا Icon رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤١ مساءً
رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق.

ورحّب معاليه في مستهل اللقاء بسفير جمهورية باكستان، منوّهًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وما تشهده من نمو وتطور متواصل في شتى المجالات.

قد يهمّك أيضاً
رئيس مجلس الشورى يصل إلى قطر في مستهل زيارة رسمية

رئيس مجلس الشورى يصل إلى قطر في مستهل زيارة رسمية

رئيس مجلس الشورى يرأس الاجتماع التنسيقي العربي في جنيف

رئيس مجلس الشورى يرأس الاجتماع التنسيقي العربي في جنيف

من جانبه، أعرب السفير أحمد فاروق عن شكره لمعالي رئيس مجلس الشورى على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم جهود الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد