رئيس برشلونة: جماهير السعودية شغوفة بكرة القدم.. والمنشآت متطورة

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا أن المملكة أثبتت تواجدها على الخارطة الرياضية العالمية من خلال استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، وتحديدًا بطولة السوبر الإسباني.

وقال في تصريح صحفي: “المملكة تمتلك العديد من المنشآت الرياضية والبنى التحتية الرائعة، وهو ما أكده مدربي ولاعبي الفريق، الذين وجدوا ملاعب تدريب على أعلى طراز، وأرضيات الملاعب رائعة ومناسبة للغاية، وكل ما يتعلق بالتنظيم كان رائعًا ومتميزًا”.

وأضاف لابورتا: “نحن راضون تمامًا وسعداء بتواجدنا هنا، لأن من المهم للغاية عندما يسافر فريق لخوض مباراة أو البقاء عدة أيام أو لعب أكثر من مباراة، فإنه يجب أن تكون المرافق على مستوى عالٍ، وهذا ما وجدناه بالفعل على أرض الواقع، لذا شكرًا للمنظمين كافة ونحن ممتنون جدًا لهم”.

وتحدث رئيس نادي برشلونة عن استضافة المملكة لنهائيات كأس العالم 2034، قائلًا : “أتنبأ بنجاح كبير للمملكة، وأتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لأن هذا البلد رائع وآمن للغاية، ولديه منشآت كروية مميزة، صحيح أن الثقافة مختلفة، لكن التنوع الثقافي دائمًا ما يصنع تجربة ثرية، وكأس عالم في هذه الأجواء سيسجل تجربة استثنائية”، مبينًا أن الجماهير السعودية عاشقه لكرة القدم، وشغوفة جدًا، إذ يمتلك برشلونة قاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة، شوهدت في مباراة نصف النهائي، وأيضًا في نسخ سابقة من كأس السوبر، مقدمًا شكره للجماهير على دعمهم الكبير للفريق، متمنيًا إسعادهم اليوم بتحقيق لقب السوبر الإسباني، مشيرًا إلى أن مباراة النهائي المرتقب صعبة وأمام منافس قوي، مؤملًا النجاح والفوز لإسعاد الجماهير في المملكة وحول العالم.