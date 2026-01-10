رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز القوات العسكرية للمرحلة القادمة في حال استمرار تعنت “الميليشيا الحوثية” ورفضها للحلول السلمية.

وأضاف العليمي أن قيادة وحكومة وشعب اليمن، يقدرون دور السعودية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد والشرعية الدستورية.

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي: #اليمن قيادة وحكومة وشعبا يقدرون دور #السعودية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد والشرعية الدستورية#قناة_العربية pic.twitter.com/FcE3ziOBVR — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 10, 2026

وأكد العليمي في خطاب وجهه للشعب اليمني، نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظات عدن وحضرموت والمهرة وبقية المناطق المحررة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت لحماية المواطنين وتحصين المركز القانوني للدولة وتثبيت الأمن والاستقرار، بمسؤولية عالية من المؤسسات الأمنية والعسكرية وبدعم من الأشقاء في التحالف.

كما أعلن العليمي الاستجابة لمناشدات المكونات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات العهد الجديد، مؤكدا على الالتزام بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية وبضمانات إقليمية ودولية، مع التعهد بدعم مخرجات هذا الحوار بكل إخلاص.