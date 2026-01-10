Icon

العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” Icon رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف Icon أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي Icon الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن Icon ليالي الدرعية.. أعمال فنية معاصرة تستلهم العرضة النجدية وإرث القوافل Icon شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة Icon الحَجُون المكية.. عمق تاريخي يجاور الحرم ويختزن ذاكرة المكان Icon بدء أعمال السجل العقاري في 3 أحياء بمنطقة مكة المكرمة Icon موسوعة غينيس تسجل شعار موسم جدة كأثقل درع مصنوع من الذهب Icon “المنافذ الجمركية” تسجل 862 حالة ضبط خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية كريمة من السعودية

رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٩ مساءً
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز القوات العسكرية للمرحلة القادمة في حال استمرار تعنت “الميليشيا الحوثية” ورفضها للحلول السلمية.

وأضاف العليمي أن قيادة وحكومة وشعب اليمن، يقدرون دور السعودية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد والشرعية الدستورية.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يوزّع 1682 قسيمة شرائية في تعز باليمن

سلمان للإغاثة يوزّع 1682 قسيمة شرائية في تعز باليمن

مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد

مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد

وأكد العليمي في خطاب وجهه للشعب اليمني، نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظات عدن وحضرموت والمهرة وبقية المناطق المحررة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت لحماية المواطنين وتحصين المركز القانوني للدولة وتثبيت الأمن والاستقرار، بمسؤولية عالية من المؤسسات الأمنية والعسكرية وبدعم من الأشقاء في التحالف.

كما أعلن العليمي الاستجابة لمناشدات المكونات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات العهد الجديد، مؤكدا على الالتزام بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية وبضمانات إقليمية ودولية، مع التعهد بدعم مخرجات هذا الحوار بكل إخلاص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد بن سلمان يبحث مع طارق صالح دعم استقرار اليمن
أخبار رئيسية

خالد بن سلمان يبحث مع طارق صالح...

أخبار رئيسية
سلمان للإغاثة يوزّع 1682 قسيمة شرائية في تعز باليمن
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 1682 قسيمة شرائية في...

السعودية اليوم
مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق
السعودية اليوم

مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من...

السعودية اليوم
مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد
السعودية اليوم

مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله...

السعودية اليوم
محافظ حضرموت: قوات درع الوطن على مشارف المكلا
السعودية اليوم

محافظ حضرموت: قوات درع الوطن على مشارف...

السعودية اليوم
الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية
السعودية اليوم

الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة...

السعودية اليوم
الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي
السعودية اليوم

الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر...

السعودية اليوم
قوات درع الوطن تدخل المكلا ومطار الريان في اليمن
السعودية اليوم

قوات درع الوطن تدخل المكلا ومطار الريان...

السعودية اليوم