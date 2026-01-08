Icon

في نسخته السادسة

رئيس هيئة الترفيه: 12 مليون زائر يعكسون الإقبال المتصاعد على موسم الرياض

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
رئيس هيئة الترفيه: 12 مليون زائر يعكسون الإقبال المتصاعد على موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وصول عدد زوار موسم الرياض في نسخته السادسة إلى 12 مليون زائر، في إنجاز جديد يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده الموسم، ويؤكد مكانته كأكبر المواسم الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد معاليه أن هذا الرقم يعكس تنوع التجارب التي يقدمها الموسم، وجودة المحتوى الترفيهي، وقدرة مدينة الرياض على استقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها، ضمن تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه، والفنون، والحفلات الغنائية، والمسرحيات، والتجارب العالمية.

وشهدت مناطق الموسم الرئيسية إقبالًا واسعًا، في مقدمتها بوليفارد وورلد التي قدّمت تجربة عالمية تنقل الزوار بين ثقافات ودول متعددة ضمن وجهة واحدة، إلى جانب بوليفارد سيتي التي احتضنت كبرى الفعاليات والعروض الفنية والمسرحية والحفلات الموسيقية.

كما أسهمت مناطق مثل ذا جروفز بتجاربها الراقية وأجوائها الطبيعية، وفيا رياض التي قدّمت مفهومًا مختلفًا للتجارب الفاخرة والمطاعم العالمية، في تعزيز تنوع الخيارات الترفيهية وتلبية اهتمامات شرائح مختلفة من الزوار.

ويواصل موسم الرياض في نسخته السادسة تقديم مجموعة من الفعاليات والعروض النوعية، لترسيخ مكانة الرياض بوصفها وجهة عالمية للترفيه، واستمرار تحقيق أرقام قياسية في الحضور والتفاعل وجودة المحتوى الترفيهي المقدم للجمهور.

