رئيس وزراء جمهورية مالي يؤدي مناسك العمرة

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
رئيس وزراء جمهورية مالي يؤدي مناسك العمرة

أدى دولة رئيس وزراء جمهورية مالي عبدالله مايغا اليوم، مناسك العمرة.

وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين.

