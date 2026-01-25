رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي

زار دولة رئيس وزراء جمهورية مالي, عبدالله مايغا، والوفد المرافق له المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد الرئيس لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية ‏‏بالحرم المكي المهندس سلطان بن عاطي القرشي، ومساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد هزاع مصلح المطيري، وعدد من المسؤولين.