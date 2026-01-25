Icon

تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر Icon حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق Icon مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا Icon ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع Icon رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي Icon برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو Icon القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية Icon عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢١ مساءً
رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

زار دولة رئيس وزراء جمهورية مالي, عبدالله مايغا، والوفد المرافق له المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد الرئيس لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية ‏‏بالحرم المكي المهندس سلطان بن عاطي القرشي، ومساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد هزاع مصلح المطيري، وعدد من المسؤولين.

قد يهمّك أيضاً
الشيخ الحذيفي في خطبة المسجد النبوي: أهل التقوى بجنة الدنيا ينعمون

الشيخ الحذيفي في خطبة المسجد النبوي: أهل التقوى بجنة الدنيا ينعمون

الحذيفي في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: الإسراء والمعراج من آيات الله الكبرى

الحذيفي في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: الإسراء والمعراج من آيات الله الكبرى

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيخ الحذيفي في خطبة المسجد النبوي: أهل التقوى بجنة الدنيا ينعمون
السعودية اليوم

الشيخ الحذيفي في خطبة المسجد النبوي: أهل...

السعودية اليوم