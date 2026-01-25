تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران
زار دولة رئيس وزراء جمهورية مالي, عبدالله مايغا، والوفد المرافق له المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد الرئيس لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية بالحرم المكي المهندس سلطان بن عاطي القرشي، ومساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد هزاع مصلح المطيري، وعدد من المسؤولين.