رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام وزيرٍ إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

أدانتْ رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- جريمة اقتحام وزيرٍ إسرائيلي ومئات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات حكومة الاحتلال.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة التي تمس حرمة المقدّسات الإسلامية، وتؤجِّج مشاعر المسلمين حول العالم، مشدّدًا على الضرورة المُلِحّة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه التصدّي لكل الانتهاكات الجسيمة، التي تُواصِل حكومة الاحتلال اقترافها في كافَّة الأراضي الفلسطينية المحتلّة من دون رادع.