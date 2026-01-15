Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة Icon ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف Icon “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام  Icon موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات Icon إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا Icon الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية Icon حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام وزيرٍ إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٥ مساءً
رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام وزيرٍ إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدانتْ رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- جريمة اقتحام وزيرٍ إسرائيلي ومئات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات حكومة الاحتلال.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة التي تمس حرمة المقدّسات الإسلامية، وتؤجِّج مشاعر المسلمين حول العالم، مشدّدًا على الضرورة المُلِحّة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه التصدّي لكل الانتهاكات الجسيمة، التي تُواصِل حكومة الاحتلال اقترافها في كافَّة الأراضي الفلسطينية المحتلّة من دون رادع.

قد يهمّك أيضاً
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد