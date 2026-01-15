رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام وزيرٍ إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
أدانتْ رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- جريمة اقتحام وزيرٍ إسرائيلي ومئات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات حكومة الاحتلال.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة التي تمس حرمة المقدّسات الإسلامية، وتؤجِّج مشاعر المسلمين حول العالم، مشدّدًا على الضرورة المُلِحّة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه التصدّي لكل الانتهاكات الجسيمة، التي تُواصِل حكومة الاحتلال اقترافها في كافَّة الأراضي الفلسطينية المحتلّة من دون رادع.