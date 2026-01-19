رابطة العالم الإسلامي تُرحِّبُ باتفاقِ وقفِ إطلاق النار في سوريا

مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة “روح السعودية” ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة
رحَّبَتْ رابطة العالم الإسلامي باتفاقِ وقفِ إطلاق النار، وإدماجِ قوّات سوريا الديمقراطية بكاملِ مؤسّساتِها المدنيّة والعسكريّة ضمنَ الدولة السوريّة.
وجدَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى, في بيان, التأكيدَ على التضامنِ الكاملِ مع الجمهورية العربية السوريّة، حكومةً وشعبًا، تجاهَ كلِّ ما يهدِّدُ أمنَها واستقرارَها وسيادتَها ووحدةَ أراضيها.
وأعرب معاليه عن دعم الرابطة لجهودِ الحكومة السوريّة في حماية الشّعبِ السوريِّ بكافّة مكوّناته، وصونِ مقدّراتِه ومكتسباتِه، وحفظِ السِّلم الأهليِّ، وبسطِ سيادة القانون في جميع أنحاءِ البلاد.