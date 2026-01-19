Icon

مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر Icon النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم Icon صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 Icon ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة Icon الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس Icon الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل Icon ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال Icon الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة "روح السعودية" Icon ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا Icon رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة

بعد دمج قوّات سوريا الديمقراطية ضمنَ الدولة السورية

رابطة العالم الإسلامي تُرحِّبُ باتفاقِ وقفِ إطلاق النار في سوريا

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
رابطة العالم الإسلامي تُرحِّبُ باتفاقِ وقفِ إطلاق النار في سوريا
المواطن - فريق التحرير

رحَّبَتْ رابطة العالم الإسلامي باتفاقِ وقفِ إطلاق النار، وإدماجِ قوّات سوريا الديمقراطية بكاملِ مؤسّساتِها المدنيّة والعسكريّة ضمنَ الدولة السوريّة.

وجدَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى, في بيان, التأكيدَ على التضامنِ الكاملِ مع الجمهورية العربية السوريّة، حكومةً وشعبًا، تجاهَ كلِّ ما يهدِّدُ أمنَها واستقرارَها وسيادتَها ووحدةَ أراضيها.

وأعرب معاليه عن دعم الرابطة لجهودِ الحكومة السوريّة في حماية الشّعبِ السوريِّ بكافّة مكوّناته، وصونِ مقدّراتِه ومكتسباتِه، وحفظِ السِّلم الأهليِّ، وبسطِ سيادة القانون في جميع أنحاءِ البلاد.

