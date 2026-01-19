رابطة العالم الإسلامي تُرحِّبُ باتفاقِ وقفِ إطلاق النار في سوريا

رحَّبَتْ رابطة العالم الإسلامي باتفاقِ وقفِ إطلاق النار، وإدماجِ قوّات سوريا الديمقراطية بكاملِ مؤسّساتِها المدنيّة والعسكريّة ضمنَ الدولة السوريّة.

وجدَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى, في بيان, التأكيدَ على التضامنِ الكاملِ مع الجمهورية العربية السوريّة، حكومةً وشعبًا، تجاهَ كلِّ ما يهدِّدُ أمنَها واستقرارَها وسيادتَها ووحدةَ أراضيها.

وأعرب معاليه عن دعم الرابطة لجهودِ الحكومة السوريّة في حماية الشّعبِ السوريِّ بكافّة مكوّناته، وصونِ مقدّراتِه ومكتسباتِه، وحفظِ السِّلم الأهليِّ، وبسطِ سيادة القانون في جميع أنحاءِ البلاد.