رسالة من السيسي إلى ترامب بشأن سد النهضة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إنه بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد فيها موقف مصر وشواغلها المرتبطة بالأمن المائي، إلى جانب دعمها لجهوده، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأوضح السيسي، في تدوينة نشرها على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه ثمّن الرسالة التي تلقاها من ترامب، والتي تضمنت تقديرًا للدور الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى اهتمام خاص بقضية نهر النيل، واصفًا إياه بأنه شريان الحياة للشعب المصري وأحد ثوابت الأمن القومي.

تعاون جاد مع دول حوض النيل

وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على التعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون الإضرار بأي طرف.

وأضاف أنه وجّه خطابًا إلى الرئيس الأميركي عبّر فيه عن شكره وتقديره، مع التأكيد مجددًا على الموقف المصري وشواغله المتعلقة بالأمن المائي، فضلًا عن دعم مصر لجهود ترامب، والرغبة في مواصلة العمل والتنسيق الوثيق معه خلال المرحلة المقبلة.

وكان ترامب قد بعث، الجمعة، رسالة إلى السيسي أعرب فيها عن استعداده لاستئناف وساطة الولايات المتحدة بين مصر وإثيوبيا، بهدف التوصل إلى حل نهائي لأزمة سد النهضة.

كما أعرب الرئيس الأميركي عن أمله في ألا يؤدي الخلاف القائم بشأن السد إلى صراع عسكري واسع بين البلدين، مشيرًا إلى أن معالجة التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي تأتي في صدارة أولوياته ضمن جهوده لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وأفريقيا.