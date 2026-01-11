Icon

رصد التربيع الأخير لقمر رجب واقترانه بنجم السماك الأعزل في سماء المملكة

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

رُصد في سماء منطقة الحدود الشمالية اليوم، ظهور التربيع الأخير لقمر شهر رجب، مترافقًا مع اقترانه بنجم السماك الأعزل (Spica)، أحد ألمع نجوم كوكبة العذراء.
وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن القمر بدا في طور التربيع الأخير، حيث يظهر نصفه المضيء فقط، ويشرق بعد منتصف الليل، ويظل مشَاهدًا حتى ساعات الصباح الباكر، فيما ظهر نجم السماك الأعزل قريبًا منه في منظرٍ سماويٍّ مميّز، سهّل الرصد بالعين المجردة في الأجواء الصافية.


وأشار إلى أن نجم السماك الأعزل يُعد من النجوم اللامعة، ويقع ضمن كوكبة العذراء، ويُستخدم فلكيًا مرشدًا لتحديد مواقع الأجرام السماوية، مؤكدًا أن مثل هذه الظواهر تسهم في تعزيز الاهتمام بعلم الفلك ونشر الثقافة العلمية لدى أفراد المجتمع.
ويُعد هذا المشهد فرصة مناسبة لهواة الفلك والتصوير الفلكي لمتابعة الظواهر السماوية، خاصة في المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي، مثل صحاري وشمال المملكة، التي تُعد من البيئات المثالية للرصد الفلكي.

