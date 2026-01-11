رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم رصد طائر نورس أسود الرأس (Larus ridibundus)، في مشهدٍ لافت يتزامن مع موسم هجرة الطيور، الذي تعبر خلاله العديد من الطيور المهاجرة أجواء المنطقة ضمن مساراتها السنوية من مناطق التكاثر إلى مناطق الشتاء.

ويُعد نورس أسود الرأس من الطيور الاجتماعية التي تظهر غالبًا في مجموعات، ويتميز بمرونة عالية في التكيف مع البيئات المختلفة، سواء القريبة من المسطحات المائية أو المناطق المفتوحة, ويتغذى على الأسماك والحشرات والكائنات الصغيرة، مما يجعله عنصرًا مهمًا في التوازن البيئي من خلال الإسهام في تنظيف البيئة والحد من بعض الكائنات غير المرغوب فيها.

وأوضح عضو جمعية أمان البيئية عدنان خليفة أن رصد هذا النوع في المنطقة يحمل دلالات بيئية مهمة، مشيرًا إلى أن وجوده يعكس توفر مصادر غذائية مناسبة وظروفًا مناخية ملائمة، كما يؤكد أهمية منطقة الحدود الشمالية كممرٍ آمن ومحطة استراحة للطيور المهاجرة خلال رحلاتها الموسمية.

وأشار خليفة إلى ملاحظة حلقات وردية اللون في أقدام بعض أفراد النورس، مبينًا أن هذه الحلقات تعود لإحدى المنظمات الدولية المعنية برصد هجرة الطيور وتتبع تحركاتها؛ بهدف جمع البيانات العلمية المتعلقة بمسارات الهجرة وأعمار الطيور وسلوكها.

وأفاد أن مثل هذه العلامات تؤكد الدور البيئي الذي تلعبه منطقة الحدود الشمالية ضمن شبكة الهجرة العالمية للطيور، وأهمية توثيق هذه المشاهدات لما تحمله من قيمة علمية وبيئية.