Icon

رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية Icon كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب Icon أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف Icon إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي Icon مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام Icon ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة Icon نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب Icon الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس Icon حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مشهد لافت يتزامن مع موسم هجرة الطيور

رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية

الإثنين ١٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
المواطن - واس

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم رصد طائر نورس أسود الرأس (Larus ridibundus)، في مشهدٍ لافت يتزامن مع موسم هجرة الطيور، الذي تعبر خلاله العديد من الطيور المهاجرة أجواء المنطقة ضمن مساراتها السنوية من مناطق التكاثر إلى مناطق الشتاء.

ويُعد نورس أسود الرأس من الطيور الاجتماعية التي تظهر غالبًا في مجموعات، ويتميز بمرونة عالية في التكيف مع البيئات المختلفة، سواء القريبة من المسطحات المائية أو المناطق المفتوحة, ويتغذى على الأسماك والحشرات والكائنات الصغيرة، مما يجعله عنصرًا مهمًا في التوازن البيئي من خلال الإسهام في تنظيف البيئة والحد من بعض الكائنات غير المرغوب فيها.

وأوضح عضو جمعية أمان البيئية عدنان خليفة أن رصد هذا النوع في المنطقة يحمل دلالات بيئية مهمة، مشيرًا إلى أن وجوده يعكس توفر مصادر غذائية مناسبة وظروفًا مناخية ملائمة، كما يؤكد أهمية منطقة الحدود الشمالية كممرٍ آمن ومحطة استراحة للطيور المهاجرة خلال رحلاتها الموسمية.

وأشار خليفة إلى ملاحظة حلقات وردية اللون في أقدام بعض أفراد النورس، مبينًا أن هذه الحلقات تعود لإحدى المنظمات الدولية المعنية برصد هجرة الطيور وتتبع تحركاتها؛ بهدف جمع البيانات العلمية المتعلقة بمسارات الهجرة وأعمار الطيور وسلوكها.

وأفاد أن مثل هذه العلامات تؤكد الدور البيئي الذي تلعبه منطقة الحدود الشمالية ضمن شبكة الهجرة العالمية للطيور، وأهمية توثيق هذه المشاهدات لما تحمله من قيمة علمية وبيئية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد