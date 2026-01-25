رفع حالة الطوارئ الصحية بشأن فيروس جدري القرود

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، رفع الطوارئ الصحية عن تفشي فيروس “إمبوكس” (جدري القرود) وذلك بعد تراجع ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات، مع التأكيد على أن المرض لم يُقْضَ عليه نهائيًا.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن القرار جاء بناءً على توصيات مجموعة الاستشارات الخاصة بحالات الطوارئ، وتعزيز منظومة الأمن الصحي في القارة، وفعالية القيادة السياسية، وتنامي التعاون الإقليمي، إلى جانب الشراكات الدولية الناجحة في إدارة أزمات الصحة العامة المعقدة.

يُذكر أن المركز أعلن في شهر أغسطس 2024م، حالة طوارئ صحية على مستوى القارة، قبل أن تصنّف منظمة الصحة العالمية هذا المرض لاحقًا بصفته طارئًا صحيًّا يثير قلقًا دوليًا.