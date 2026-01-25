رفع حالة الطوارئ الصحية بشأن فيروس جدري القرود

حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن
أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، رفع الطوارئ الصحية عن تفشي فيروس “إمبوكس” (جدري القرود) وذلك بعد تراجع ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات، مع التأكيد على أن المرض لم يُقْضَ عليه نهائيًا.
وأوضح المركز في بيان اليوم، أن القرار جاء بناءً على توصيات مجموعة الاستشارات الخاصة بحالات الطوارئ، وتعزيز منظومة الأمن الصحي في القارة، وفعالية القيادة السياسية، وتنامي التعاون الإقليمي، إلى جانب الشراكات الدولية الناجحة في إدارة أزمات الصحة العامة المعقدة.
يُذكر أن المركز أعلن في شهر أغسطس 2024م، حالة طوارئ صحية على مستوى القارة، قبل أن تصنّف منظمة الصحة العالمية هذا المرض لاحقًا بصفته طارئًا صحيًّا يثير قلقًا دوليًا.