رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٦ مساءً
رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار حالة الرياح الشديدة بسرعة تصل إلى “59” كلم في الساعة على منطقة المدينة المنورة اليوم.

وبيّن المركز أن الحالة التي يصحبها تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، والعيص، وبدر، ووادي الفرع، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الـ 5 مساءً.

