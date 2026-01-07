منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية 413 ألف مركبة ومنتج معيب خضعت لحملات استدعاء خلال 2025 ضبط مواطن رعى 8 أمتان من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج جبل الرحمة بعرفات شاهدٌ خالد على أعظم مشاهد الحج ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالمدينة المنورة فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن كم نسبة اشتراك السعودي في التأمينات؟ الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض
نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.