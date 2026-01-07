Icon

منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية Icon 413 ألف مركبة ومنتج معيب خضعت لحملات استدعاء خلال 2025 Icon ضبط مواطن رعى 8 أمتان من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج Icon جبل الرحمة بعرفات شاهدٌ خالد على أعظم مشاهد الحج Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالمدينة المنورة Icon فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن Icon كم نسبة اشتراك السعودي في التأمينات؟ Icon الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك Icon النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رياح شديدة على منطقة حائل

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٩ مساءً
رياح شديدة على منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة في حائل

القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة في حائل

إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل

إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة في حائل
السعودية اليوم

القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة في...

السعودية اليوم
إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل
السعودية اليوم

إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل

السعودية اليوم