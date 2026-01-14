Icon

رياح على منطقة تبوك حتى السادسة مساء

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
رياح على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة على الوجه، وأملج، وضباء، ونيوم شرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة، وارتفاع للأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

