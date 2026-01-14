رياح على منطقة تبوك حتى السادسة مساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة على الوجه، وأملج، وضباء، ونيوم شرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة، وارتفاع للأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.