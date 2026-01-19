رياح نشطة وأمطار على المنطقة الشرقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من رياح نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها (40-49) كلم في الساعة، تشمل كلًا من مدينة الدمام والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق؛ مما تسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة وانعدام مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم في الطرق والمناطق المفتوحة، مبينًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ5 مساءً.

وحذّر المركز من أمطار خفيفة على مدينة الدمام والظهران، ومحافظة الجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والنعيرية، وقرية العليا، وبقيق، والأحساء؛ مما تسبب تأثيراتها في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 صباحًا.