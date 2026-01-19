رياح نشطة وأمطار على المنطقة الشرقية

مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة “روح السعودية” ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة
نبّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من رياح نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها (40-49) كلم في الساعة، تشمل كلًا من مدينة الدمام والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق؛ مما تسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة وانعدام مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم في الطرق والمناطق المفتوحة، مبينًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ5 مساءً.
وحذّر المركز من أمطار خفيفة على مدينة الدمام والظهران، ومحافظة الجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والنعيرية، وقرية العليا، وبقيق، والأحساء؛ مما تسبب تأثيراتها في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 صباحًا.