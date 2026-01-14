رياح وضباب على المنطقة الشرقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة على محافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، كما تسبب في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم في الطرق والمناطق المفتوحة، مبينًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ7 مساءً.

وحذّر المركز من موجة ضباب وأمطار خفيفة على المنطقة الشرقية، تشمل تأثيراتها كل من مدينة الدمام، والظهران، ومحافظات الخفجي، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، والعديد، والتي تسبب تأثيراتها في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 صباحًا.