رياح وضباب كثيف على المنطقة الشرقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من رياح نشطة على المنطقة الشرقية تسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة على محافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، حيث تسبب في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم في الطرق والمناطق المفتوحة، مبينًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 5 مساءً.

كما حذّر المركز الوطني للأرصاد من موجة ضباب كثيفة على محافظة العديد، التي تسبب تأثيراتها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة 8 صباحًا.