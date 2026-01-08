Icon

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
ريال مدريد يفوز على أتلتيكو ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني
المواطن - فريق التحرير

تأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس ضمن الدور نصف النهائي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وسط حضور جماهيري تجاوز (55) ألف مشجع.

وافتتح ريال مدريد نتيجة اللقاء مبكرًا عند الدقيقة (2) عن طريق اللاعب فيديريكو فالفيردي، قبل أن يعزز رودريغو جوس تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة (55)، في حين تمكن أتلتيكو مدريد من تقليص الفارق عند الدقيقة (58) عن طريق اللاعب ألكسندر سورلوث، إلا أن النتيجة استمرت على حالها حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز يضرب ريال مدريد موعدًا مع نظيره برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

