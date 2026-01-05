زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع ضريبة ديسمبر 

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية فيصل بن فرحان يصل إلى مصر توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا”، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر ديسمبر 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 11 يناير 2026م.
وحثّت “زاتكا” المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني: www.zatca.gov.sa، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت “زاتكا” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (إكس) (@Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الـ68 من نظام ضريبة الدخل, والمادة الـ63 من لائحته التنفيذية.