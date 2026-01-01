زاتكا تُحبط تهريب 24 مليون حبة مخدرة خلال 2025م

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان المحافظ الرقمية المعتمدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية إيداع الضمان الاجتماعي اليوم .. إليك خطوات الاستعلام عن المبلغ الدولار يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ 8 أعوام سابك تعتمد تحويل 110.9 مليار ريال الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة ألعاب نارية وأجراس.. كيف استقبل العالم 2026؟ توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق طيور النحَام “الفلامنجو” تُزين بحيرة قارون التاريخية القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” خلال عام 2025م نتائج أمنية لافتة في إحباط العديد من محاولات التهريب عبر المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، وذلك في إطار دورها الحيوي في حماية المجتمع وتعزيز أمن المملكة، وبالتكامل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
وأوضحت أن إجمالي ما تم ضبطه خلال عام 2025م بلغ (24,000,000) حبة من الحبوب المخدرة والمحظورة، إضافةً إلى (1,417) كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمحظورة، وذلك نتيجة لتطبيق منظومة متقدمة من الإجراءات الرقابية، والاعتماد على التقنيات الأمنية الحديثة، ورفع مستوى كفاءة الكوادر الجمركية في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وبيّنت “زاتكا” أن عمليات الضبط كشفت عن تنوّع أساليب التهريب، حيث بلغ عدد حالات تهريب الحبوب والمواد المخدرة والمحظورة التي تم ضبطها (1,884) حالة، شملت إخفاء الممنوعات داخل الشحنات التجارية والمركبات ووسائل النقل، واستغلال الأمتعة الشخصية.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” أن التنسيق الدائم والعمل التكاملي مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات أسفرا عن القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، بما يعكس كفاءة التعاون الأمني في مواجهة محاولات تهريب المخدرات.