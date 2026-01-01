Icon

بالتكامل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة

زاتكا تُحبط تهريب 24 مليون حبة مخدرة خلال 2025م

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٣ مساءً
المواطن - واس

حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” خلال عام 2025م نتائج أمنية لافتة في إحباط العديد من محاولات التهريب عبر المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، وذلك في إطار دورها الحيوي في حماية المجتمع وتعزيز أمن المملكة، وبالتكامل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.

وأوضحت أن إجمالي ما تم ضبطه خلال عام 2025م بلغ (24,000,000) حبة من الحبوب المخدرة والمحظورة، إضافةً إلى (1,417) كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمحظورة، وذلك نتيجة لتطبيق منظومة متقدمة من الإجراءات الرقابية، والاعتماد على التقنيات الأمنية الحديثة، ورفع مستوى كفاءة الكوادر الجمركية في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وبيّنت “زاتكا” أن عمليات الضبط كشفت عن تنوّع أساليب التهريب، حيث بلغ عدد حالات تهريب الحبوب والمواد المخدرة والمحظورة التي تم ضبطها (1,884) حالة، شملت إخفاء الممنوعات داخل الشحنات التجارية والمركبات ووسائل النقل، واستغلال الأمتعة الشخصية.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” أن التنسيق الدائم والعمل التكاملي مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات أسفرا عن القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، بما يعكس كفاءة التعاون الأمني في مواجهة محاولات تهريب المخدرات.

