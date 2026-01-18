وزير الصناعة: مشاركة المملكة بمنتدى “دافوس” تجسّد دورها الفاعل بالمحافل الدولية زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا تعليم جازان يستقبل 364 ألف طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، بحيرة توندانو شرق إندونيسيا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال كان على بعد 91 كيلومترًا جنوب شرق بحيرة توندانو، وعلى عمق 72.8 كيلومترًا.
وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادي المعروف باسم “حلقة النار”؛ إذ يلتقي العديد من الصفائح التكتونية، وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.