زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، بحيرة توندانو شرق إندونيسيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال كان على بعد 91 كيلومترًا جنوب شرق بحيرة توندانو، وعلى عمق 72.8 كيلومترًا.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادي المعروف باسم “حلقة النار”؛ إذ يلتقي العديد من الصفائح التكتونية، وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.