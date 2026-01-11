زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال شرق اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، محافظة إيواتيه شمال شرق اليابان.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن الزلزال كان على عمق 60 كيلومترًا، ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار.

كما لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وتقع اليابان ضمن “حلقة النار” في المحيط الهادي وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.