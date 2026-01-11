زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال شرق اليابان

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، محافظة إيواتيه شمال شرق اليابان.
وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن الزلزال كان على عمق 60 كيلومترًا، ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار.
كما لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
وتقع اليابان ضمن “حلقة النار” في المحيط الهادي وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.