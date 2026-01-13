زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة إيستر في تشيلي

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، شمال شرق جزيرة إيستر في تشيلي.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 382.5 كيلومترًا شمال شرق “هانجا روا” بجزيرة إيستر.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أضرار مادية.