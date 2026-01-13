زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة إيستر في تشيلي

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، شمال شرق جزيرة إيستر في تشيلي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 382.5 كيلومترًا شمال شرق “هانجا روا” بجزيرة إيستر.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أضرار مادية.