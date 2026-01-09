زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال باكستان وزارة الداخلية تنعى الفريق أول سعيد القحطاني ريال مدريد يفوز على أتلتيكو ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية بجازان ويدشّن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف الأخضر تحت 23 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة الأردن في كأس آسيا بدء أعمال صيانة جسر طريق الأمير محمد بن فهد بالظهران القادسية يفوز على النصر في دوري روشن تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة
ضرب زلزال بلغت قوته (5.8) درجات على مقياس ريختر شمال باكستان اليوم.
وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق (159) كيلومترًا في منطقة حدودية بين طاجيكستان وإقليم شينغيانغ الصيني، وشعر بقوته في باكستان سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي وكشمير، والعاصمة إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، غير أنه أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم تحسبًا لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.