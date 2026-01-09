زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال باكستان

ضرب زلزال بلغت قوته (5.8) درجات على مقياس ريختر شمال باكستان اليوم.

وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق (159) كيلومترًا في منطقة حدودية بين طاجيكستان وإقليم شينغيانغ الصيني، وشعر بقوته في باكستان سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي وكشمير، والعاصمة إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، غير أنه أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم تحسبًا لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.