Icon

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10549 نقطة Icon هل نشاهد مذيعًا سعوديًا “روبوت” في المنتدى السعودي للإعلام 2026؟ Icon مصرع 17 شخصًا جراء الفيضانات في أفغانستان Icon وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تستعرض مركبة الـ”BUGGY” بمعرض واحة الأمن Icon قرية ذي عين الأثرية.. إرث تاريخي تقدمه إمارة الباحة في واحة الأمن Icon المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يدشّن دبلوم سمكرة السيارات Icon جائزة الملك فيصل تعتزم الإعلان عن أسماء الفائزين الأسبوع المقبل Icon عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى Icon محافظ الدوادمي يدشّن الهوية البصرية الجديدة ومواقع جمعية ثقة الإلكترونية Icon وضع حجر الأساس في الرياض لأكبر مركز بيانات حكومي في العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زيلينسكي: روسيا تبدأ العام الجديد بتصعيد عسكري

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٦ مساءً
زيلينسكي: روسيا تبدأ العام الجديد بتصعيد عسكري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن روسيا “بدأت السنة الجديدة” بمواصلة الحرب الجارية بينهما منذ نحو أربع سنوات، وذلك بعد إطلاق أكثر من 200 مسيّرة باتجاه أوكرانيا استهدفت بشكل أساسي البنية التحتية للطاقة.

وقال زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي “روسيا بدأت السنة بالحرب، باستهداف أوكرانيا بأكثر من مئتي مسيّرة هجومية خلال الليل”، مشيراً إلى أن “الأهداف كانت بنيتنا التحتية للطاقة”.

قد يهمّك أيضاً
زيلينسكي مستعد لعقد اجتماع مع ترامب لبحث قضية الأرض

زيلينسكي مستعد لعقد اجتماع مع ترامب لبحث قضية الأرض

ماراثون فلوريدا الدبلوماسي.. هل تضع المحادثات الأوكرانية الروسية أوزار الحرب بعد 4 سنوات؟

ماراثون فلوريدا الدبلوماسي.. هل تضع المحادثات الأوكرانية الروسية أوزار الحرب بعد 4...

تصعيد عسكري

جاء ذلك، بعدما أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق “تليغرام”، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 176 من أصل 205 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 205 طائرات مسيرة تم إطلاقها من مناطق عدة وفق “رويترز”.

كما أضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أو عطلت 176 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.

كما قالت السلطات ‍في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا اليوم إن حطام طائرة ⁠مسيرة أوكرانية أصاب مصفاة إيلسكي لتكرير النفط بالمنطقة، وتسبب في اندلاع حريق جرى إخماده الليلة الماضية.

وتكثف كييف ‍منذ أغسطس هجماتها ‍بالطائرات المسيرة ‍على البنية التحتية ⁠للطاقة ‌في روسيا ⁠في ‍محاولة لكبح قدرة موسكو ⁠على تمويل حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، الأربعاء، أن بلاده تؤمن بأنها ستنتصر في أوكرانيا، حيث تقود موسكو هجوماً مستمراً منذ ما يناهز 4 سنوات.

وخلّفت الحرب في أوكرانيا خسائر بشرية فادحة، ويُقدّر عدد القتلى العسكريين من الجانبين بمئات الآلاف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد