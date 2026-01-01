زيلينسكي: روسيا تبدأ العام الجديد بتصعيد عسكري

أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن روسيا “بدأت السنة الجديدة” بمواصلة الحرب الجارية بينهما منذ نحو أربع سنوات، وذلك بعد إطلاق أكثر من 200 مسيّرة باتجاه أوكرانيا استهدفت بشكل أساسي البنية التحتية للطاقة.

وقال زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي “روسيا بدأت السنة بالحرب، باستهداف أوكرانيا بأكثر من مئتي مسيّرة هجومية خلال الليل”، مشيراً إلى أن “الأهداف كانت بنيتنا التحتية للطاقة”.

تصعيد عسكري

جاء ذلك، بعدما أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق “تليغرام”، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 176 من أصل 205 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 205 طائرات مسيرة تم إطلاقها من مناطق عدة وفق “رويترز”.

كما أضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أو عطلت 176 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.

كما قالت السلطات ‍في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا اليوم إن حطام طائرة ⁠مسيرة أوكرانية أصاب مصفاة إيلسكي لتكرير النفط بالمنطقة، وتسبب في اندلاع حريق جرى إخماده الليلة الماضية.

وتكثف كييف ‍منذ أغسطس هجماتها ‍بالطائرات المسيرة ‍على البنية التحتية ⁠للطاقة ‌في روسيا ⁠في ‍محاولة لكبح قدرة موسكو ⁠على تمويل حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، الأربعاء، أن بلاده تؤمن بأنها ستنتصر في أوكرانيا، حيث تقود موسكو هجوماً مستمراً منذ ما يناهز 4 سنوات.

وخلّفت الحرب في أوكرانيا خسائر بشرية فادحة، ويُقدّر عدد القتلى العسكريين من الجانبين بمئات الآلاف.