سار تطرح منافسة لتصنيع 10 قطارات ركاب جديدة لشبكة الشمال

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن طرح منافسة لتصنيع عشرة قطارات ركاب لشبكة الشمال، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة النقل وتعزيز كفاءة خدمات نقل الركاب عبر شبكة السكك الحديدية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتطلعات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال رفع الطاقة التشغيلية لقطارات الركاب وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبيّنت “سار” أن المنافسة تشمل تصميم قطارات الركاب الجديدة وتصنيعها وتوريدها، إلى جانب تقديم خدمات الصيانة للأسطول، بما يسهم في رفع الجاهزية التشغيلية وضمان استدامة الأصول على المدى الطويل، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 11 مايو 2026م، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة للمنافسات.

خطط الشركة لتطوير خدماتها

وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، أن التوسع في أسطول الركاب هدف إستراتيجي وخطوة مهمة ضمن خطط الشركة لتطوير خدماتها لقطاع الركاب.

وأكد المالك أن دخول القطارات الجديدة إلى الخدمة سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على رحلات الركاب من خلال رفع الطاقة التشغيلية لشبكة الشمال لما يقارب ثلاثة أضعاف السعة الحالية، لتصل إلى أكثر من 2.4 مليون مقعد سنويًا، بما يعزز قدرة “سار” على تلبية الطلب المتنامي على خدمات النقل بين المدن.

وستعمل القطارات الجديدة على شبكة الشمال، التي تمتد لمسافة تقارب 2,700 كيلومتر، وتربط عددًا من المدن الرئيسة، من بينها الرياض، والمجمعة، والقصيم، وحائل، والجوف، والقريات، مع التوسع خلال السنوات القادمة بإضافة محطات جديدة، مثل محطة الزلفي.

وتأتي هذه المنافسة امتدادًا لنهج “سار” في التحديث المرحلي والمستمر لأسطول قطارات الركاب على مختلف شبكاتها، حيث تُصنع حاليًا عشرة قطارات جديدة لخدمة خط الشرق، وذلك ضمن خططها الشاملة لتطوير خدمات نقل الركاب ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز موثوقية الخدمة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية.