Icon

رسالة من السيسي إلى ترامب بشأن سد النهضة Icon غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة  Icon لتفادي الحوادث.. المرور: علامات مناطق العمل تلزمكم بأقصى درجات الحذر Icon ضبط 18054 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon سار تطرح منافسة لتصنيع 10 قطارات ركاب جديدة لشبكة الشمال Icon رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة  Icon التأمينات: امتلاك السجل التجاري لا يؤهل لاستحقاق منفعة ساند Icon منها إنترنت مجاني.. إطلاق خدمات جديدة في الحرمين الشريفين رمضان المقبل Icon أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة Icon فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل

سار تطرح منافسة لتصنيع 10 قطارات ركاب جديدة لشبكة الشمال

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٩ مساءً
سار تطرح منافسة لتصنيع 10 قطارات ركاب جديدة لشبكة الشمال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن طرح منافسة لتصنيع عشرة قطارات ركاب لشبكة الشمال، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة النقل وتعزيز كفاءة خدمات نقل الركاب عبر شبكة السكك الحديدية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتطلعات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال رفع الطاقة التشغيلية لقطارات الركاب وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبيّنت “سار” أن المنافسة تشمل تصميم قطارات الركاب الجديدة وتصنيعها وتوريدها، إلى جانب تقديم خدمات الصيانة للأسطول، بما يسهم في رفع الجاهزية التشغيلية وضمان استدامة الأصول على المدى الطويل، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 11 مايو 2026م، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة للمنافسات.

قد يهمّك أيضاً
سار تعلن نتائجها التشغيلية للربع الثالث من 2025م

سار تعلن نتائجها التشغيلية للربع الثالث من 2025م

شراكة استراتيجية بين طيران ناس وسار لربط حجوزات الرحلات الجوية بقطار الحرمين

شراكة استراتيجية بين طيران ناس وسار لربط حجوزات الرحلات الجوية بقطار الحرمين

خطط الشركة لتطوير خدماتها

وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، أن التوسع في أسطول الركاب هدف إستراتيجي وخطوة مهمة ضمن خطط الشركة لتطوير خدماتها لقطاع الركاب.

وأكد المالك أن دخول القطارات الجديدة إلى الخدمة سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على رحلات الركاب من خلال رفع الطاقة التشغيلية لشبكة الشمال لما يقارب ثلاثة أضعاف السعة الحالية، لتصل إلى أكثر من 2.4 مليون مقعد سنويًا، بما يعزز قدرة “سار” على تلبية الطلب المتنامي على خدمات النقل بين المدن.

وستعمل القطارات الجديدة على شبكة الشمال، التي تمتد لمسافة تقارب 2,700 كيلومتر، وتربط عددًا من المدن الرئيسة، من بينها الرياض، والمجمعة، والقصيم، وحائل، والجوف، والقريات، مع التوسع خلال السنوات القادمة بإضافة محطات جديدة، مثل محطة الزلفي.

وتأتي هذه المنافسة امتدادًا لنهج “سار” في التحديث المرحلي والمستمر لأسطول قطارات الركاب على مختلف شبكاتها، حيث تُصنع حاليًا عشرة قطارات جديدة لخدمة خط الشرق، وذلك ضمن خططها الشاملة لتطوير خدمات نقل الركاب ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز موثوقية الخدمة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد