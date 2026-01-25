“سار” تُطلق الجولة الثامنة من حملة “أسلم لك”

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، اليوم، الجولة الثامنة من حملتها الميدانية للتوعية بالسلامة “أسلم لك”، التي تبدأ من محافظة دومة الجندل، وتستمر ثلاثة أيام.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود “سار” المتواصلة في تعزيز منظومة السلامة على امتداد شبكة السكك الحديدية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التعديات غير النظامية، وأهمية الالتزام بإجراءات العبور الآمن حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتهدف الجولة إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على الالتزام بالمعابر المخصصة والآمنة، والتأكيد على ضرورة اتباع إجراءات العبور السليم عند تقاطعات السكك الحديدية، بما يسهم في الوقاية من المخاطر المحتملة الناتجة عن التجاوزات في محيط السكة.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي تنفّذها “سار”، التي برزت بوصفها إحدى المبادرات التوعوية الوطنية لتعزيز ثقافة السلامة في المجتمعات الواقعة على امتداد شبكة السكك الحديدية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وأكدت “سار” على أهمية التزام مستخدمي الطريق والمجتمعات المحيطة بالسكك الحديدية بالتعليمات والإرشادات النظامية، مشيرةً إلى أن التعدي على حرم السكة الحديدية أو العبور غير النظامي يعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى غرامة مالية قدرها 500,000 ريال أو السجن لمدة تصل إلى سنتين أو بهما معًا.

وتواصل “سار” جهودها في تعزيز السلامة التشغيلية، وترسيخ ثقافة العبور الآمن ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعكس التزام الشركة بحماية الأرواح والممتلكات.