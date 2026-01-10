سامسونغ تتراجع.. كاميرات Galaxy S26 بلا ترقية

يبدو أن “سامسونغ” ماضية في سياسة الاستقرار بلا مفاجآت على مستوى كاميرات سلسلة Galaxy S، إذ تشير أحدث التقارير الصادرة عن صحيفة “The Elec” الكورية إلى أن هاتف Galaxy S26 سيصل بنفس منظومة التصوير المعتمدة في Galaxy S25، والتي هي نفسها تقريباً التي استخدمتها الشركة في S24 وS23.

وبحسب التقرير، سيحتفظ الهاتف بثلاث كاميرات تشمل:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل بحجم مستشعر 1/1.56 بوصة، وعدسة مقربة 10 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x، كاميرا فائقة الاتساع 12 ميغابكسل.

كاميرات Galaxy S26 بلا ترقية

المثير أن هذه الخطوة لم تكن ضمن خطة “سامسونغ” الأصلية.

فالشركة، بحسب التقرير، كانت تجهز لترقية حساسات التصوير في Galaxy S26 إلى جانب رفع سعره الأساسي.

لكن قرار “أبل” المفاجئ بدعم آيفون 17 بشاشة 120Hz ProMotion من نوع LTPO ورفع السعة الأساسية إلى 256GB مع الإبقاء على سعر 799 دولاراً، فرض على “سامسونغ” إعادة حساباتها.

ذلك جعل عملاق التقنية الكوري يتراجع في اللحظة الأخيرة عن تحسين الكاميرات، حتى لا يُضطر لرفع السعر عن حاجز 799 دولاراً في فئة الهاتف القياسي.

هذه التغييرات المفاجئة دفعت إلى تأخير جدول إنتاج Galaxy S26، إذ من المتوقع أن تبدأ عملية التصنيع في أوائل 2026، على خلاف نسخة S26 Ultra التي تدخل خطوط الإنتاج هذا الشهر، كما سيشهد S26+ نفس التأجيل.

القرار يعكس حجم الضغط التنافسي المتزايد بين “سامسونغ” و”أبل”، خصوصاً في الفئة القياسية التي أصبحت أكثر حساسية للسعر والمواصفات معاً.