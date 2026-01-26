سبب اختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر

أوضحت وزارة الموارد البشرية السبب في اختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر، وعزت ذلك إلى عدة أسباب.

اختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على مراجعة توفر اشتراطات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر الآخر؛ وذلك لعدة أسباب منها: