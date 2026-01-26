Icon

الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 Icon وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي Icon المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند Icon جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية Icon 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 Icon "جامعة الفيصل" وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن "أيام المهنة" Icon إتمام أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء Icon هيئة المهندسين تعلن استحداث 6 شعب جديدة

سبب اختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
سبب اختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر
المواطن - فريق التحرير

أوضحت وزارة الموارد البشرية السبب في اختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر، وعزت ذلك إلى عدة أسباب.

اختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على مراجعة توفر اشتراطات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر الآخر؛ وذلك لعدة أسباب منها:

  1. نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل
  2. ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة، مثل وجود زيادة في الراتب الشهري
  3. وجود مصدر دخل جديد للاسرة

 

