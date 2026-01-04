Icon

سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣١ مساءً
المواطن - واس

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية “سبيس إكس” اليوم، أول أقمار ستارلينك الصناعية لهذا العام، حيث أطلقت 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا من طراز ستارلينك إلى الفضاء لتقوية خدمة الإنترنت عريض النطاق.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الصاروخ (فالكون 9) انطلق من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، حاملًا الأقمار إلى مدار أرضي منخفض.

وأضافت أن الجزء الأول من الصاروخ عاد إلى الأرض بنجاح بعد حوالي تسع دقائق، حيث هبط على متن سفينة الدرون “Just Read the Instructions” المتمركزة في المحيط الأطلسي.
وتُعد هذه المهمة هي الأولى لبرنامج ستارلينك في عام 2026، والثانية إجمالًا لشركة سبيس إكس في العام الجديد، حيث أطلقت أمس قمرًا صناعيًّا إيطاليًّا لرصد الأرض.

