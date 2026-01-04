سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي بدء توافد المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر تناول كمية معتدلة من الدهون الحيوانية يقلل الالتهابات ضبط مواطن بحوزته حطب محلي في حائل القبض على مواطنين لترويجهما الشبو في الشرقية لقطات من انطلاق تمرين درع الخليج 2026 في السعودية
أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية “سبيس إكس” اليوم، أول أقمار ستارلينك الصناعية لهذا العام، حيث أطلقت 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا من طراز ستارلينك إلى الفضاء لتقوية خدمة الإنترنت عريض النطاق.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الصاروخ (فالكون 9) انطلق من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، حاملًا الأقمار إلى مدار أرضي منخفض.
وأضافت أن الجزء الأول من الصاروخ عاد إلى الأرض بنجاح بعد حوالي تسع دقائق، حيث هبط على متن سفينة الدرون “Just Read the Instructions” المتمركزة في المحيط الأطلسي.
وتُعد هذه المهمة هي الأولى لبرنامج ستارلينك في عام 2026، والثانية إجمالًا لشركة سبيس إكس في العام الجديد، حيث أطلقت أمس قمرًا صناعيًّا إيطاليًّا لرصد الأرض.