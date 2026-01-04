سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. انخفاض طفيف

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد ، انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر الذهب خلال الأيام الماضية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الأحد 522.41 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم الأحد 478.88 ريال.
بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الأحد 457.11 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الأحد 391.81 ريال.
أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 304.74 ريال، وسجل سعر أونصة الذهب بيع في 16,248.79 ريال.
فيما سجل سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم الأحد 16,252.54 ريال.