سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. انخفاض طفيف

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. انخفاض طفيف
المواطن - فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد ، انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الأحد 522.41 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم الأحد 478.88 ريال.

سعر الذهب عيار 21

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الأحد 457.11 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الأحد 391.81 ريال.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 304.74 ريال، وسجل سعر أونصة الذهب بيع في 16,248.79 ريال.

فيما سجل سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم الأحد 16,252.54 ريال.

