سعر الذهب يتراجع عالميًا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة مسجلًا (4452.97) دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.7%) إلى (4462.70) دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية (2.5%) مسجلًا (79.26) دولارًا للأوقية، كما انخفض سعر البلاتين في المعاملات الفورية (4.8%) مسجلًا (2327.62) دولارصا للأوقية، وتراجع البلاديوم (4.1%) مسجلًا (1747.54) دولارًا للأوقية.