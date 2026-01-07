سعر الذهب يتراجع عالميًا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة مسجلًا (​4452.97) دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (​0.7%) إلى (4462.70) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية (2.5%) مسجلًا (79.26) دولارًا للأوقية، كما انخفض سعر البلاتين في المعاملات الفورية (4.8%) مسجلًا (2327.62) دولارصا للأوقية، وتراجع البلاديوم (4.1%) مسجلًا (1747.54) دولارًا للأوقية.