سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني

أكد برنامج سكني أن العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني للمستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في الحساب البنكي بأقرب وقت ممكن.
وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:
أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.
رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.
ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.
ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.