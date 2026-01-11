سلاح الجو الأردني ينفّذ عمليات جوية ضد مواقع داعش في سوريا

نفّذ سلاح الجو الملكي الأردني، مساء أمس، عمليات جوية نوعية استهدفت مجموعة من الأهداف التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في عدة مناطق داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لمحاربة الإرهاب.

وقال الجيش الأردني في بيان اليوم: “إن هذه العمليات جاءت بالتنسيق مع الشركاء ضمن إطار التحالف الدولي، الذي تشارك فيه الدولة السورية، في سياق السعي إلى تحييد قدرات الجماعات الإرهابية ومنعها من إعادة تنظيمها أو استخدام تلك المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن دول الجوار والأمن الإقليمي”.