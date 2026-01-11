Icon

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 Icon الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم Icon الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن Icon صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة Icon أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة Icon السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها Icon العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” Icon رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف Icon أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي Icon الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

سلاح الجو الأردني ينفّذ عمليات جوية ضد مواقع داعش في سوريا

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
سلاح الجو الأردني ينفّذ عمليات جوية ضد مواقع داعش في سوريا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفّذ سلاح الجو الملكي الأردني، مساء أمس، عمليات جوية نوعية استهدفت مجموعة من الأهداف التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في عدة مناطق داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لمحاربة الإرهاب.

وقال الجيش الأردني في بيان اليوم: “إن هذه العمليات جاءت بالتنسيق مع الشركاء ضمن إطار التحالف الدولي، الذي تشارك فيه الدولة السورية، في سياق السعي إلى تحييد قدرات الجماعات الإرهابية ومنعها من إعادة تنظيمها أو استخدام تلك المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن دول الجوار والأمن الإقليمي”.

قد يهمّك أيضاً
10 قتلى و88 مصابًا حصيلة ضحايا قصف قسد لأحياء حلب

10 قتلى و88 مصابًا حصيلة ضحايا قصف قسد لأحياء حلب

مستشار الرئيس السوري: الخيارات ضاقت مع قوات سوريا الديمقراطية

مستشار الرئيس السوري: الخيارات ضاقت مع قوات سوريا الديمقراطية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 قتلى و88 مصابًا حصيلة ضحايا قصف قسد لأحياء حلب
العالم

10 قتلى و88 مصابًا حصيلة ضحايا قصف...

العالم