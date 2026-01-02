سلمان للإغاثة يتكفّل بعلاج طفلٍ فلسطيني قادم من غزة مصابٍ بورمٍ في الجهاز الليمفاوي بالأردن

في بادرةٍ إنسانية تجسد عمق القيم الرحيمة والعطاء للمملكة العربية السعودية في مدّ يد العون لمن أنهكهم المرض، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الوقوف إلى جانب المرضى من الفئات الأشد احتياجًا، حيث تكفّل المركز بعلاج الطفل الفلسطيني القادم من قطاع غزة “يزن سامي نسمان”، البالغ من العمر (9) أعوام، والذي يعاني من ورمٍ في الجهاز الليمفاوي.

وجاء هذا التدخل بعد تدهور الحالة الصحية للطفل، حيث أظهرت التقارير الطبية حاجته إلى بروتوكولات علاجية متقدمة ورعاية تخصصية دقيقة، تعذّر توفيرها داخل قطاع غزة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة الصحية هناك.

وبعد التنسيق مع القنوات الرسمية لنقله إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتلقي العلاج في مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، يخضع الطفل “يزن” حاليًا لمتابعة طبية مستمرة وفحوصات دورية دقيقة لتقييم مدى استجابته للعلاج، تحت إشراف فريقٍ طبي متخصص في أورام الجهاز الليمفاوي لدى الأطفال، بما يسهم في السيطرة على حالته الصحية والحد من أي مضاعفات محتملة.

يُذكر أن المركز وقع اتفاقية تعاون مشترك في عام 2024م مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان لعلاج مرضى السرطان من أهالي قطاع غزة في الأردن؛ بهدف إنقاذ أكبر عدد ممكن من مرضى السرطان الذين حرموا من فرصة العلاج بسبب الظروف الصحية الصعبة في قطاع غزة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمحتاجين والمتضررين في مختلف بقاع العالم.