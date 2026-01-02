Icon

سلمان للإغاثة يتكفّل بعلاج طفلٍ فلسطيني قادم من غزة مصابٍ بورمٍ في الجهاز الليمفاوي بالأردن Icon ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026.. التحولات الرقمية وقود منظومة الإعلام ومنصة فهم الجمهور Icon 2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء Icon غدًا أول قمر عملاق في 2026 Icon الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة Icon السديس: احذروا مدعي علم الغيب Icon الجيش النيجري يعلن مقتل 40 إرهابيًا Icon هل يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية؟ مساند تُجيب Icon لماذا الشمالية وجهة مميزة للرصد الفلكي؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يتكفّل بعلاج طفلٍ فلسطيني قادم من غزة مصابٍ بورمٍ في الجهاز الليمفاوي بالأردن

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٦ مساءً
سلمان للإغاثة يتكفّل بعلاج طفلٍ فلسطيني قادم من غزة مصابٍ بورمٍ في الجهاز الليمفاوي بالأردن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

في بادرةٍ إنسانية تجسد عمق القيم الرحيمة والعطاء للمملكة العربية السعودية في مدّ يد العون لمن أنهكهم المرض، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الوقوف إلى جانب المرضى من الفئات الأشد احتياجًا، حيث تكفّل المركز بعلاج الطفل الفلسطيني القادم من قطاع غزة “يزن سامي نسمان”، البالغ من العمر (9) أعوام، والذي يعاني من ورمٍ في الجهاز الليمفاوي.

وجاء هذا التدخل بعد تدهور الحالة الصحية للطفل، حيث أظهرت التقارير الطبية حاجته إلى بروتوكولات علاجية متقدمة ورعاية تخصصية دقيقة، تعذّر توفيرها داخل قطاع غزة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة الصحية هناك.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 كرتون تمر في شيكان السودانية 

سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 كرتون تمر في شيكان السودانية 

سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة

سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في...

وبعد التنسيق مع القنوات الرسمية لنقله إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتلقي العلاج في مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، يخضع الطفل “يزن” حاليًا لمتابعة طبية مستمرة وفحوصات دورية دقيقة لتقييم مدى استجابته للعلاج، تحت إشراف فريقٍ طبي متخصص في أورام الجهاز الليمفاوي لدى الأطفال، بما يسهم في السيطرة على حالته الصحية والحد من أي مضاعفات محتملة.

يُذكر أن المركز وقع اتفاقية تعاون مشترك في عام 2024م مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان لعلاج مرضى السرطان من أهالي قطاع غزة في الأردن؛ بهدف إنقاذ أكبر عدد ممكن من مرضى السرطان الذين حرموا من فرصة العلاج بسبب الظروف الصحية الصعبة في قطاع غزة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمحتاجين والمتضررين في مختلف بقاع العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 كرتون تمر في شيكان السودانية 
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 كرتون تمر في...

السعودية اليوم
سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر...

السعودية اليوم