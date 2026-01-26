Icon

سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
المواطن - واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعين طبيين تطوعيين في مجال جراحة العظام والمفاصل وبرنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، والمقام خلال الفترة من 24 إلى 31 يناير 2026م، بمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة (8) عمليات لجراحات العظام، والكشف على (300) حالة من مستفيدين برنامج “نور السعودية” التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، وإجراء (83) عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة من الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

