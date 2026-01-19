سلمان للإغاثة يزود المرافق الصحية في أوكرانيا بالمعدات الطبية المنقذة للحياة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتزويد المرافق الصحية في المناطق الأكثر تضررًا بجمهورية أوكرانيا بالمعدات الطبية المنقذة للحياة؛ لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية.

وشملت المساعدات المقدمة (15) جهاز تخدير، و(8) أجهزة متطورة لمراقبة وتحفيز عضلة القلب، و(15) وحدة جراحة كهربائية، و(15) جهاز تدفئة دم، و(7) أجهزة تحليل كيميائي حيوي آلية، وجهاز واحد تحليل ميكروبيولوجي آلي واحد، بالإضافة إلى معدات طبية أساسية أخرى.

ويهدف هذا الدعم الطبي إلى تحسين سلامة رعاية المرضى، وتسريع عمليات التشخيص، وتدريب العاملين الصحيين على الاستخدام الفعال والآمن للتقنيات الصحية الحديثة، وتعزيز السلامة البيولوجية في المختبرات، بالإضافة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية لأكثر من 10 ملايين شخص.

ويأتي ذلك ضمن المبادرات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم النظام الصحي في أوكرانيا خلال هذا الوقت العصيب، ومساندة المرافق الصحية للحفاظ على قدرتها في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمستفيدين.