سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و359 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٥ مساءً
المواطن - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى -خلال الفترة من 7 حتى 13 يناير 2026م-، ضخ (1.125.000) لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ (234.000) لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ (155) نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء (36) عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، وصيانة (8) حمامات مؤقتة، استفاد من تلك الخدمات (16.170) فردًا.

