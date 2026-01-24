سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و359 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى -خلال الفترة من 7 حتى 13 يناير 2026م-، ضخ (1.125.000) لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ (234.000) لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ (155) نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء (36) عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، وصيانة (8) حمامات مؤقتة، استفاد من تلك الخدمات (16.170) فردًا.